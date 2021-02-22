Депутат АКЗС Мария Прусакова сохранила за собой пост первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ. Ее кандидатуру единогласно поддержали делегаты краевой отчетно-выборной конференции, которая прошла в Барнауле 22 февраля. К слову, в мероприятии принял участие руководитель совхоза им. Ленина, экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин.

На конференции Мария Прусакова отчиталась о работе крайкома за последние два года, также были выбраны делегаты на апрельский съезд ЦК в Москве. Стоит добавить, что Прусакова была единственным кандидатом на пост руководителя реготделения, поэтому выборы носили безальтернативный характер.

Отчетно-выборная конференция КПРФ должна была пройти еще в декабре 2020 года, однако ее перенесли на два месяца из-за ковида. Напомним, Прусакова возглавила реготделение партии в мае 2016 года. В 2018 году ее первый раз переизбрали на этот пост.

Как уже сообщалось, Мария Прусакова намерена принять участие в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Предполагается, что лидер алтайских коммунистов пойдет по барнаульскому одномандатному округу. Кроме того, Прусакова выдвинет свою кандидатуру и на выборах в Алтайское Заксобрание. Руководитель алтайской КПРФ должна возглавить общекраевой список.