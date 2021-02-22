Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин может баллотироваться в Госдуму в 2021 году от Алтайского края. Политик, скорее всего, выставит свою кандидатуру по Славгородскому одномандатному округу, однако итоговое решение партия примет только в июне текущего года. Об этом Грудинин рассказал журналистам 22 февраля после окончания краевой отчетно-выборной конференции КПРФ, прошедшей в Барнауле.

Экс-кандидат в президенты посетил мероприятие в качестве почетного гостя. Как и ожидалось, политик сделал официальное заявление о своем желании идти в депутаты Госдумы именно от Алтайского края. Еще год назад сообщалось, что Грудинин рассматривает возможность выдвижения по одному из округов – Рубцовскому или Славгородскому. Но официального подтверждения этой информации не было.

Напомним, директор совхоза им. Ленина принимал участие в выборах президента в 2018 году. Он получил 11,77% и стал вторым после Владимира Путина (76,69%). При этом в Алтайском крае за Грудинина проголосовали 23,67% избирателей (282 тысячи человек). Максимальный процент голосов он получил в Якутии (27,25 %).