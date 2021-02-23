Экс-медсестру алтайской больницы осудили за хищение 2,2 млн рублей

Суд вынес приговор по делу бывшей старшей медсестры республиканской больницы в Горно-Алтайске и представителя коммерческой организации, который выступил ее сообщником при хищении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"Следствием и судом установлено, что в 2017-2018 гг. злоумышленница, занимая должность старшей медицинской сестры отделения гемодиализа республиканской больницы, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с представителем одной из коммерческих организаций, которая по имеющимся государственным контрактам на поставку расходных материалов и медицинских средств для нужд отделения гемодиализа медицинского учреждения систематически недопоставляла отдельные медицинские товары, обеспечивала беспрепятственную приемку этих товаров, подписывая всю необходимую документацию, которая предъявлялась к оплате в бухгалтерию учреждения, на основании чего впоследствии производились соответствующие денежные перечисления бюджетных средств поставщику", — уточнили в ведомстве.

Ущерб оценили в 2,2 млн рублей. Подсудимых признали виновными. С учетом сотрудничества со следствием, полного возмещения ущерба и других смягчающих обстоятельств им назначили наказание в виде 4 лет условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.

Ранее Горно-Алтайский городской суд вынес приговор по уголовному делу против заведующего отделением гемодиализа БУЗ РА "Республиканская больница". Медика признали виновным в получении взятки через посредника в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя.

Установлено, что в рамках приобретения медицинских расходных материалов для нужд возглавляемого мужчиной отделения при проведении торгов он неправомерно предоставил преимущество ООО "Перспектива".

За указанные незаконные действия завотделением получил от поставщика через посредника 55 000 рублей, которые потратил на участие в научно-практической конференции, проходившей в г. Санкт-Петербурге.