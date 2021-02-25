Глава Барнаула рассказал о массовых отказах стать "строительным" вице-мэром

Несколько кандидатов отказались занять пост заместителя главы Барнаула по градостроительству после отставки Максима Полежаева, заявил мэр Вячеслав Франк в интервью "Толку".

"У него была высокая должность – зам по градостроительству. Она много кому предлагалась. И депутатам, и участникам Союза строителей. Я не буду называть фамилии. Но они не пошли, – заявил глава краевой столицы. – Причина? Наверно, потому что работы очень много, она ответственная и разноплановая".

По словам Франка, на это есть несколько причин. В их числе не слишком высокая зарплата и предельная нагрузка.

"Можно говорить и о зарплате. Я не могу сказать, что она маленькая. Но это знаете, как говорят: – У вас хорошая пенсия? – Хорошая, но маленькая, – уточнил градоначальник. – Но думаю, что основная причина – большая нагрузка, причем разная. Это требует подготовки и, скорее, – внутри системы".

Напомним, заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев покинул должность по собственному желанию в начале января.

По словам Полежаева, он принял решение уйти в отставку в связи с поступлением предложения дальнейшего трудоустройства, от которого трудно было отказаться. Где именно продолжит работу уже бывший "строительный" вице-мэр, он не уточнил.

Ранее этот пост занимал Сергей Демин, однако 16 марта 2020 года Следственный комитет задержал его по подозрению в получении взятки в размере 2,6 млн рублей за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой" и беспрепятственную приемку выполненных работ.

Практически одновременно с Полежаевым покинул пост председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Евгений Ноздрачев. По информации amic.ru, бывший чиновник нашел новую работу.

Евгений Ноздрачев занимал пост главы комитета всего полгода – с июля 2020-го. Он сменил на этой должности Александра Пугача, который оставил службу в связи с выходом на пенсию.