Команду Франка в мэрии Барнаула покинул молодой чиновник, отвечавший за торговлю

Евгений Ноздрачев покинул пост председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула. По информации amic.ru, уже бывший чиновник нашел новую работу. Обязанности начальника комитета по предпринимательству с 12 января исполняет заместитель председателя профильного комитета, начальник отдела потребительского рынка Наталья Чмерева.

Евгений Ноздрачев занимал пост главы комитета всего полгода – с июля 2020-го. Он сменил на этой должности Александра Пугача, который оставил службу в связи с выходом на пенсию.

Ноздрачеву 34 года. Он учился в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова по специальности "Оборудование и технология сварочного производства". В 2016 году также окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Более трех лет Ноздрачев работал начальником сектора маркетинга управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. С 2015 года занимал должности в сфере маркетинга в ООО "Юг Сибири", ООО "Альфа Проект", АО "Барнаульский молочный комбинат".

Вместе с Ноздрачевым команду Вячеслава Франка покинул "строительный" заместитель Максим Полежаев, который также продержался в должности больше полугода. Полежаев пришел работать в мэрию на смену Сергею Демину, которого арестовали в 2020 году. Свое решение уволиться он объяснил тем, что нашел другую работу.