На благоустройство парка "Изумрудный" в Барнауле выделят 100 млн рублей

100 млн рублей, которые в этом году выделят на благоустройство "Изумрудного" в Барнауле, пойдут на реализацию трех направлений, рассказал "Политсибру" глава Фонда имущества Алтайского края, управляющий парком Владислав Вакаев.

Первое направление – это расширение сети дорожек.

"Некоторые дорожки реконструируем – старый асфальт заменим на плитку, – уточнил Вакаев. – Некоторые проложим там, где сейчас протоптаны "козьи тропки".

Второй блок, на который потратят примерно половину суммы, касается архитектурных форм. В частности, запланирована установка 50 скамеек и урн, четыре беседки, уличные тренажеры, детская площадка и городок для собак.

Третье направление – это восстановление пруда. На это требуется много средств и времени, поэтому пока неизвестно, когда удастся полностью завершить работы.

"Сейчас ведем расчет, как это сделать "малой кровью", без масштабных затрат. Ибо первые подсчеты были в пределах 50-60 млн рублей, – констатировал Вакаев. – Если все будет нормально, то в этом году сможем почистить дно, модернизировать бетонные склоны".

Он выразил надежду, что если все пройдет удачно, то в этом году сделают тестовый запуск воды.

Напомним, парк стал одной из двух общественных территорий, выигравших в интернет-голосовании на благоустройство в 2019 году. "Изумрудный" уже обзавелся новыми велосипедной и пешеходной дорожками, камерами видеонаблюдения, молодыми деревьями. В ноябре в нем установили и запитали электроэнергией новые фонари. Всего в 2020 году на благоустройство парка выделили 40 млн рублей.

Напомним, в Алтайском крае определили перечень территорий, которые будут благоустраивать в 2021 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". В него вошли 42 муниципальных образования, в которых обновят 120 дворов и 55 общественных пространств.