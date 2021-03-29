Скидки каждый день. В Барнауле открыли второй салон оптики "Спектр" в формате аутлет

Компания "Спектр" открыла второй салон оптики формата аутлет по адресу ул. Георгиева, 44. Здесь представлены модели оправ и очков известных брендов. Он также оборудован технологичным кабинетом для диагностики зрения.

Покупка в салоне формата аутлет позволяет разумно экономить без ущерба имиджу. Здесь можно найти качественные и недорогие:

оправы и солнцезащитные очки базовых коллекций;

модели, подходящие для занятия спортом;

специальные очки для водителей;

лёгкие безободковые оправы.

Оптика "Спектр" предлагает купить очки и оправы таких известных брендов, как Dior, Fendi, Gucci, Ray-Ban, Max Mara, Mexx, Baldinini, Boss Orange, Diesel и других. Любые модели продают со скидкой до 70% от обычной стоимости.

Секрет низкой цены – в регулярном обновлении ассортимента. В салонах аутлет, как правило, представлены коллекции предыдущих лет, что никак не отражается на качестве очков.

В Барнауле это второй салон подобного формата. Более пяти тысяч моделей оправ и солнцезащитных очков представлены в магазинах оптики по адресам ул. Георгиева, 44 и ул. Молодёжная, 56.

Все салоны сети оснащены кабинетами для диагностики зрения с современным оборудованием, позволяющим подобрать корректирующие очки и мягкие контактные линзы любой сложности. В "Спектре" работают врачи-офтальмологи, которые постоянно повышают свою квалификацию. При заказе очков или покупке контактных линз в аутлет-салонах консультация специалиста – в подарок.

"Спектр" предлагает не только диагностику зрения, но и индивидуальный подбор оправ, контактных и очковых линз, изготовление очков любой сложности в современных мастерских. При изготовлении профессиональные мастера учтут ваш цветотип, форму лица, стиль и образ жизни. Главная цель сотрудников компании – удовлетворить все потребности покупателей и обеспечить индивидуальный подход к решению вопросов.

Оптика "Спектр" в формате аутлет

Адреса: ул. Молодёжная, 56, ул. Георгиева, 44

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

*Услугу по диагностике зрения предоставляют бесплатно по адресам ул. Молодёжная, 56 и ул. Георгиева, 44, при заказе очков или покупке контактных линз.