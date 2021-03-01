Стоимость такси в Барнауле подскочила в два раза из-за непогоды

Из-за непогоды в Барнауле резко выросла стоимость такси. Вместо поездки на личном авто многие предпочли вызвать водителя, что привело к повышению спроса и росту стоимости проезда почти в два раза.

Как пишет один из жителей города в паблике Barnaul22, обычно поездка в Индустриальный район в час пик обходилась в 350 рублей, но сегодня многим пришлось ехать за 600 рублей и более.

Напомним, что, по оценкам начальника управления ГОЧС Барнаула Владимира Драчева, за сутки 1 марта количество осадков составит около 75% от месячной нормы. Утром из-за снежных завалов на дорогах города произошел транспортный коллапс – по оценке сервиса "Яндекс.Пробки", на 09:20 дорожные заторы достигли 9 баллов из 10 возможных.

Из-за снежной бури в Алтайском крае сейчас перекрыты несколько дорог, в том числе и Чуйский тракт, а региональная Госавтоинспекция обратилась к населению с призывом по возможности отказаться от загородных поездок.