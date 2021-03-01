Стоимость такси в Барнауле подскочила в два раза из-за непогоды

Из-за непогоды в Барнауле резко выросла стоимость такси. Вместо поездки на личном авто многие предпочли вызвать водителя, что привело к повышению спроса и росту стоимости проезда почти в два раза.
Как пишет один из жителей города в паблике Barnaul22, обычно поездка в Индустриальный район в час пик обходилась в 350 рублей, но сегодня многим пришлось ехать за 600 рублей и более.
Напомним, что, по оценкам начальника управления ГОЧС Барнаула Владимира Драчева, за сутки 1 марта количество осадков составит около 75% от месячной нормы. Утром из-за снежных завалов на дорогах города произошел транспортный коллапс – по оценке сервиса "Яндекс.Пробки", на 09:20 дорожные заторы достигли 9 баллов из 10 возможных.
Из-за снежной бури в Алтайском крае сейчас перекрыты несколько дорог, в том числе и Чуйский тракт, а региональная Госавтоинспекция обратилась к населению с призывом по возможности отказаться от загородных поездок.
Комментарии
На трайвайчике теперь надо.
"Адский трамвай: жители Челябинской области засняли эпичную уборку снега"
На 1-2 выходной сделать. Завтра хуже будет.
Завтра хуже будет.
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Да все чинуши из администрации всю ночь лопатами орудовать будут под чутким руководством Франка и 100500 единиц техники очистят дороги. Правда только по пути следования Мишустина
Кто его выгонит? Мужиков то в городе нет, одни трусы и терпилы. Они быстрее сами начнут снег убирать, чем с мэра спросят.
1.03.2021 15:48
- гость -
Это вы стояли вчера с плакатом "Я не боюсь"?