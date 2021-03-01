Аналитики: россияне финансово пострадали от пандемии больше, чем в среднем по миру

Доля россиян, которые финансово пострадали из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, оказалась выше среднемировой. По оценкам экспертов NielsenIQ, к январю в России показатель вырос до 53%, когда по всему миру он составляет 46%.

Как пишет "Коммерсантъ", 16% опрошенных россиян признались, что стали намного внимательнее контролировать свои траты, а по оценкам организации доля экономящих составляет почти 70%.

Напомним, что согласно Edelman Trust Barometer 2021, почти 80% россиян во время пандемии оказались не уверены в своем трудоустройстве. Второй самый популярный страх для жителей страны – возможная утрата гражданских свобод, а третий – боязнь заразиться коронавирусом.