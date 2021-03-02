Еще два человека с коронавирусом умерли в Республике Алтай

Еще два пациента с COVID-19 умерли в Горном Алтае, сообщают в оперштабе республики. Общее число летальных исходов с начала пандемии в регионе выросло до 192.

При этом за минувшие сутки выявили 28 случаев коронавируса. Диагноз подтвердился у 11 жителей Усть-Коксинского района, у шести жителей Усть-Канского района, у пяти жителей Кош-Агачского района, у четырех жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Чойского района.

В общей сложности за весь период в республике зафиксировали 16 254 случая заражения COVID-19. Выздоровели из этого числа 15 937 человек, в том числе 38 – за прошедшие сутки.