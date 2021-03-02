Уполномоченный по правам ребенка проверит факты избиения мальчика в детдоме Барнаула

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева изучит обстоятельства инцидента с воспитанником одного из барнаульских детских домов, сообщили amic.ru в Центре управления регионом (ЦУР). Напомним, бывшая воспитанница детского дома, Алина Помазкина (имена детей изменены), пожаловалась amic.ru на то, что ее младшего брата Артема бьют в детском доме. По словам мальчика, в январе этого года по распоряжению воспитателя ему связали руки скотчем и несколько раз ударили головой о пол.

Также, добавили в ЦУР, проверка проводится ГУ МВД России по Алтайскому краю. Под свой контроль ее взял руководитель ведомства Андрей Подолян. Напомним, 26 февраля Алина и ее двоюродная тетя написали заявления в полицию.

Кроме того, проверки инициировали прокуратура и Следственное управление СКР по Алтайскому краю в связи с сообщением в СМИ об издевательствах над мальчиком.

Ранее ситуацию с избиением в детдоме прокомментировал директор учреждения. По его словам, в ходе собственной проверки он выяснил, что "принудительные действия" по отношению к мальчику не применялись. "Факты игры скотчем дети не отрицают", заявил руководитель учреждения.

Напомним, что до середины 2020 года Алина и Артем Помазкины жили в одном детском доме. По словам девушки, ее младшего брата часто обижали другие дети. Она старалась защищать его. Потом Алина выпустилась из детдома – после 9-го класса уехала учиться в Новоалтайск. Заступаться за Артема стало некому, и избиения участились. 26 февраля брат рассказал Алине, что его били по "распоряжению" воспитателя. Чтобы не допустить подобного в будущем, девушка решила обратиться в правоохранительные органы.