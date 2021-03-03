Траты россиян на покупки резко подскочили

Россияне стали меньше опасаться коронавируса и тратить больше денег. В феврале расходы на товары и услуги выросли на максимальные с начала пандемии 2,6% в годовом выражении. По мнению аналитиков "СберИндекс", это говорит о проявлении "эффекта базы" – бурном росте на фоне крайне низкого старта.

Как пишет РИА Новости, спрос в сервисном секторе в 2020 году начал снижаться уже в середине февраля, что теперь будет несколько завышать нынешние показатели. При этом падение расходов в этом секторе экономики в феврале 2021 замедлилось до 13,5% в годовом выражении против 18,4% в январе.

Остальные расходы россиян остаются выше прошлогодних. Темпы роста трат на продукты в феврале составили 5,4% (против 6,1% в январе), а расходы на непродовольственную розницу выросли на 8,7% (9,6% в январе).

Напомним, что ранее холдинг "Ромир" подсчитал, что индекс "свободных денег" в январе 2021 года вырос на 82% по сравнению с декабрем 2020 года. По словам экспертов, свободные деньги в бюджетах россиян образовались в период неопределенности из-за пандемии и скачка инфляции. Кроме того, многие отказались от новогодних поездок и провели больше времени дома.