Качай железо: в день Масленицы в Барнауле пройдет чемпионат по бодибилдингу

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу пройдет 14 марта в концертном зале "Сибирь" в Барнауле. Мероприятие начнется в 16:00. Как поясняют организаторы, в этом году на одной сцене выступят более 70 спортсменов. В том числе многократные призеры чемпионатов мира, Европы, России.

Общий призовой фонд для победителей чемпионата составит 125 тысяч рублей. Впервые соревнования пройдут на сцене концертного зала "Сибирь", который оснащен пятью led-экранами. Всех участников турнира разрешат сфотографировать. Причем бесплатно.

Событие будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте" в группе Федерации бодибилдинга Алтайского края. Главным судьей чемпионата выступит президент федерации бодибилдинга края, основатель сети фитнес-клубов HardcoreGym Денис Капустин.

Отметим, что в прошлом году чемпионат края не состоялся из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 14 марта в Барнауле будут праздновать Масленицу, и в городе также пройдут несколько крупных мероприятий.