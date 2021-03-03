В Алтайском медуниверситете опровергли информацию о задержке "ковидных" выплат

Ректор Алтайского медуниверситета Ирина Шереметьева опровергла информацию "Известий" о том, что студентам вуза задержали "ковидные" выплаты. Об этом сообщают "Вести Алтай".

"В соответствии с постановлением правительства специальные социальные выплаты назначались тем обучающимся, которые проходили практическую подготовку в медучреждениях и помогали ковид-пациентам, но при этом с ними не были оформлены трудовые отношения. Именно для этой категории и предназначались выплаты. Таких у нас 147 человек, это ординаторы", – отметила Шереметьева.

По ее словам, на 31 декабря 2020 года деньги им были выплачены. Также зарплаты получили 565 официально трудоустроенных студентов. Ректор отметила, что в вузе готовы провести проверку, но никаких обращений от студентов не поступало.

Ранее учащиеся АГМУ пожаловались на задержку стипендий. Многие не смогли получить в срок деньги, которые должны были прийти им с 25 января по 5 февраля.