Барнаульский производитель незаконно скопировал легендарную "вьетнамскую звездочку"

Барнаульская компания при реализации продукта "Бальзам массажный" использовала обозначение, схожее с товарным знаком "Золотая звезда", более известного в народе как "вьетнамская звездочка". Об этом сообщают в региональном УФАС.
"Появившийся на рынке "Бальзам массажный" с логотипом "Батэль" максимально воспроизводит общий облик товарного знака бальзама "Золотая звезда" и имитирует упаковку известного бальзама. Данный факт подтвержден в материалах дела экспертным заключением", – говорится в сообщении ведомства.
В результате экспертизы барнаульская компания ООО "Батэль" признана нарушителем закона о защите конкуренции. Материалы дела передали для рассмотрения вопроса об административном наказании.
Ранее УФАС по Алтайскому краю выявило сговор на рынке закупа молока у населения в Краснощековском районе. Одинаковые цены установили АО "Барнаульский молочный комбинат" и томское ООО "СМК".
Комментарии
И чем они похожи? Разве что баночкой. Очевидно, что торговый знак "вьетнамская звездочка"зарегистрировал в россии какой-то "силовик".
На апеляцию и другому эксперту экспертизу. Явно на фото даже не звезда, а цветок.
Похоже на то ,что работники многоуважаемого УФАС не читали Мурзилку в детстве: найди 5 отличий.
работники многоуважаемого УФАС это тупоголовые девочки, такие же как в вдомстве костенки. Полосина, ты на работу что ли ходить стала?