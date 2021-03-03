Барнаульский производитель незаконно скопировал легендарную "вьетнамскую звездочку"

Барнаульская компания при реализации продукта "Бальзам массажный" использовала обозначение, схожее с товарным знаком "Золотая звезда", более известного в народе как "вьетнамская звездочка". Об этом сообщают в региональном УФАС.

"Появившийся на рынке "Бальзам массажный" с логотипом "Батэль" максимально воспроизводит общий облик товарного знака бальзама "Золотая звезда" и имитирует упаковку известного бальзама. Данный факт подтвержден в материалах дела экспертным заключением", – говорится в сообщении ведомства.

В результате экспертизы барнаульская компания ООО "Батэль" признана нарушителем закона о защите конкуренции. Материалы дела передали для рассмотрения вопроса об административном наказании.

Ранее УФАС по Алтайскому краю выявило сговор на рынке закупа молока у населения в Краснощековском районе. Одинаковые цены установили АО "Барнаульский молочный комбинат" и томское ООО "СМК".