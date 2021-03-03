В Кремле раскрыли позицию России по отношениям с Японией

Россия дорожит отношениями с Японией и будет дальше их развивать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы дорожим нашими отношениями с Японией, президент неоднократно об этом говорил. Мы будем их развивать, и все самые сложные вопросы наших двусторонних отношений мы будем решать в ходе диалога", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российско-японские отношения отличаются насыщенностью. Он выразил надежду, что эта динамика "будет продолжена" и после пандемии.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что сожалеет об отсутствии мирного договора с Россией. Политик намерен продолжить переговоры с Москвой.