В Японии выразили сожаление из-за отсутствия мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сожалеет об отсутствии мирного договора с Россией. В своем выступлении на ежегодном общенациональном съезде "За возвращение северных территорий" (Южных Курил) политик заявил, что продолжит переговоры с президентом Владимиром Путиным.

"Ситуация, когда, несмотря на то, что после [окончания Второй мировой, — ред.] войны прошло 75 лет, проблема северных территорий так и не решена, а между Японией и Россией так и не заключен мирный договор, вызывает большое сожаление", — цитирует японского премьера РИА Новости.

Премьер Суга также рассказал, что в сентябре 2020 года он разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, тогда он и российский лидер договорились о продолжении диалога по вопросу мирного договора.

Отметим, что Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) являются предметом территориальных споров Японии и России со времен окончания Второй мировой войны. Именно тогда эти земли полностью перешли в состав Советского Союза. С тех пор страны так и не подписали мирный договор.