Путин призвал находить тех, кто втягивает детей в преступления

Президент России Владимир Путин призвал мониторить онлайн-пространство и выявлять тех, кто "втягивает несовершеннолетних в противоправные действия". Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что интернет часто используют для распространения незаконной информации о доведении несовершеннолетних до самоубийств.

"Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья", – заявил президент.