Жительница Барнаула потеряла более 400 тысяч рублей после общения с лжебанкирами

В Барнауле 40-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег после звонка лжебанкиров. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным полиции, незнакомцы сообщили горожанке, что злоумышленники оформили кредит на ее имя, и чтобы сохранить сбережения, нужно оперативно перевести их в секретную ячейку.
"Горожанка прошла до ближайшего банкомата и зачислила 425 тысяч рублей на сторонний расчетный счет. В скором времени она поняла, что аферисты не те, кто якобы оформил кредит, а те, с кем потерпевшая говорила по телефону", – рассказали в ведомстве.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Подозреваемых ищут.
Комментарии
В Барнауле 40-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег после звонка лжебанкиров
Ведь 40 лет уже. И 425 тысяч где то взяла, скорее всего кредит взяла, ну не может она федеральным судьей работать. Или может?
4.03.2021 11:10
гость
Ты удивишься ,но для многих 400 к не такие уж и большие деньги.Расширяй круг общения и кругозор)
4.03.2021 11:15
9
Ты удивишься, но этим никого уже не удивишь. Поэтому многие жизнью и не довольны. И ты много недовольных можешь узнать. Расширяй круг общения и кругозор)
Жительница Барнаула похитила у доверчивых людей более 100 млн рублей
Вот эта более шустрая баба.
Жительница Барнаула похитила у доверчивых людей более 100 млн рублей
Для нее 400 тысяч вообще небольшие деньги. Да и для тех, кто ей эти деньги перевел, тоже 400 тысяч небольшие деньги. Для кого то это годовая зарплата, а для кого то это вообще ни о чем
А кому то три года работать
4.03.2021 11:17
гость
Ну а что тогда удивляешься где взяла,если не удивишь.Тебя какой нибудь алкаш тоже спросит где тыщу взял.
Значит знали, что тетка богатая и тупая
4.03.2021 11:47
9
Не все так просто, есть много людей, умом ее превосходящих, для которых эта сумма - их годовая зарплата. И ты много таких можешь узнать. Расширяй круг общения и кругозор)
я наверное тоже тупая.
мне звонят, говорят с вашей карты пропали деньги.
говорю нет у меня карты и денег нет.
мне говорят, нет есть, с нее и пропали.
надо внести.
как? как можно внести деньги , которые пропали на то , чего нет??
как можно внести деньги , которые пропали на то , чего нет??
Надо сказать, все внесли, миллиард, смотрите. Не видите? Значит опять пропали
ну, миллиард пропал. надо в полицию вам идти и писать мульку
полиция по заявлению внесет миллиард за всех, для этого и есть мишустин
ну, миллиард пропал. надо в полицию вам идти
Да ладно, все равно не найдут