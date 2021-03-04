Жительница Барнаула потеряла более 400 тысяч рублей после общения с лжебанкирами

В Барнауле 40-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег после звонка лжебанкиров. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, незнакомцы сообщили горожанке, что злоумышленники оформили кредит на ее имя, и чтобы сохранить сбережения, нужно оперативно перевести их в секретную ячейку.

"Горожанка прошла до ближайшего банкомата и зачислила 425 тысяч рублей на сторонний расчетный счет. В скором времени она поняла, что аферисты не те, кто якобы оформил кредит, а те, с кем потерпевшая говорила по телефону", – рассказали в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Подозреваемых ищут.