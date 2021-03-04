Жителя Барнаула осудили за контрабанду военной техники

Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Барнаулец оказался на скамье подсудимых после того, как попытался продать оптические прицелы, разместив объявления на торговых площадках. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Следователи установили, что военную технику пожелали приобрести несколько иностранцев. Чтобы совершить сделку купли-продажи, 53-летний барнаулец решил воспользоваться услугами "Почты России".

"В августе в отделении почтовой связи осужденный сформировал международные почтовые отправления, заполнил таможенные декларации, в которых указал недостоверные сведения о качественных характеристиках товаров и их стоимости, в частности указал, что один из прицелов представляет собой "промышленный оптический прибор, бывший в употреблении", а второй – "бывший в употреблении фотообъектив", – уточнили в ведомстве.

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, когда посылки находились в магистральном сортировочном центре.

Выяснилось, что "промышленный оптический прибор" на самом деле оказался гранатометным оптическим прицелом ПГО-7В, а "фотообъектив" – оптическим прицелом ПУ Т-3 для артиллерийских систем.

При обыске у барнаульца нашли еще несколько оптических прицелов, которые он также собирался продать. Мужчина признался, что купил изделия у неизвестных, планируя перепродать товар.

Суд признал его виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники. Жителю Барнаула назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.