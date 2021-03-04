Жителя Барнаула осудили за контрабанду военной техники

Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю
Барнаулец оказался на скамье подсудимых после того, как попытался продать оптические прицелы, разместив объявления на торговых площадках. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.
Следователи установили, что военную технику пожелали приобрести несколько иностранцев. Чтобы совершить сделку купли-продажи, 53-летний барнаулец решил воспользоваться услугами "Почты России".
"В августе в отделении почтовой связи осужденный сформировал международные почтовые отправления, заполнил таможенные декларации, в которых указал недостоверные сведения о качественных характеристиках товаров и их стоимости, в частности указал, что один из прицелов представляет собой "промышленный оптический прибор, бывший в употреблении", а второй – "бывший в употреблении фотообъектив", – уточнили в ведомстве.
Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, когда посылки находились в магистральном сортировочном центре.
Выяснилось, что "промышленный оптический прибор" на самом деле оказался гранатометным оптическим прицелом ПГО-7В, а "фотообъектив" – оптическим прицелом ПУ Т-3 для артиллерийских систем.
При обыске у барнаульца нашли еще несколько оптических прицелов, которые он также собирался продать. Мужчина признался, что купил изделия у неизвестных, планируя перепродать товар.
Суд признал его виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники. Жителю Барнаула назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
Комментарии
Мужчина признался, что приобрел изделия у неустановленных лиц
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Готов поспорить, что у этих "неустановленных лиц" погоны были. Да и не очень то и хотели этих лиц устанавливать, так как это же обычные воры которые разворовывают армию.
Почтой России даже секс куклу не отправляют, а он совсем ку-ку походу дела.
Не суди и не судим будешь
Ну хоть условно дали, справедливо.
Кто-то очень хотел палку срубить и показать бурную деятельность!
Куча сайтов предлагает разные оптические прицелы, как у нас так и не у нас. И в магазине их вагон, в том-же барсе или скауте например.