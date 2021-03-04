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Новости

Выживший. Житель Алтая со сломанной ногой двое суток полз домой по снегу

, ИА "Амител"
Травмированного сельчанина обнаружили лишь на третий день
Геннадий Куликов / Фото: zvezdaaltaya.ru

Геннадий Куликов / Фото: zvezdaaltaya.ru

Житель села Теректа Усть-Коксинского района Республики Алтай полз двое суток по холоду со сломанной ногой. Ему удалось выжить, хотя шансов было совсем немного.

Историю чудесного спасения Геннадий Куликов рассказал "Звезде Алтая" после трех месяцев лечения и восстановления от полученных травм.

21 декабря 2020 года он отправился в горы, чтобы найти места для тебеневки лошадей. Всадник прекрасно знал дорогу и был полностью уверен в своих силах, поэтому информировать о своем маршруте и цели ухода из дома никого не стал.

Подвела случайность. Из кустов выбежал кабан, который напугал лошадь. Она скинула человека и стала бить копытами. Один из ударов пришелся в голень. Сомнений не было – перелом.

Все участники событий, за исключением человека, разбежались в разные стороны, оставив пострадавшего наедине со своими страхами. А переживать было о чем.

"Как быть? Развести костер – нет спичек. А если бы и были – дров, которые я смогу собрать, хватит на час, не больше. А дальше что? Ждать? Но искать меня станут, когда лошадь вернется домой с пустым седлом. А если она не дойдет? К тому же никто не знает, где именно меня искать (никому не сказал, куда еду)", – вспоминает Куликов.

Первым делом он попытался сделать костыли из веток. Получилось. Но простоять на них удалось лишь несколько секунд – от нестерпимой боли мужчина тут же упал.

Однако сдаваться не было в его планах. Понимая, что сон равносилен смерти, Куликов сделал выбор в пользу движения и принялся ползти в направлении дома. Полз на спине, вперед головой, отталкиваясь здоровой ногой и придерживая палками больную, чтобы было меньше боли.

Временами сознание проваливалось и наступало состояние полузабытья, когда реальность перемешивается с иллюзорными видениями.

"Вот вижу: охотники устраивают засаду на зверя. Кричу им: "Мужики, зря стараетесь, здесь зверя нет!" Они молчат в ответ. "Ну, как хотите, а мне ползти надо". Открываю глаза: по-прежнему один, по-прежнему ползу", – рассказал Куликов.

По истечении вторых суток удалось доползти до реки. Тут пришлось сделать остановку, чтобы решить, где ее лучше попытаться пересечь. Мужчина вспомнил, что ниже по течению должен быть нанос из веток – туда и собрался ползти.

В этот момент его обнаружила конная группа, отправившаяся на поиски. Куликов был в обледеневшей одежде, покрытый инеем, бледный от холода, практически не способный двигаться и говорить, но живой.

Сельчанина погрузили на сани и доставили в ближайшую больницу. Медики констатировали сильное переохлаждение (еще минус градус – и смерть), а также обморожения.

Семья Куликовых благодарит всех, кто участвовал в поисках пропавшего, а также лечил его, навещал и справлялся о здоровье.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.03.2021 15:55
АБОРИГЕН

Чем не сценарий нового фильма.

4.03.2021 15:57
- гость -

здоровья мужику!!

значит еще время его не пришло, есть задачи на этом свете
опять же- халатно отнесся к поездке.
ехать надо вдвоем всегда.

4.03.2021 15:58
- гость -

Лошади, кабаны, сани и отсутствие телефона в кармане. Эта история точно в наши времена случилась, а не в прошлом веке?

4.03.2021 16:01
- гость -

Усть кокса, не увидели?

4.03.2021 16:05
- гость -

4.03.2021 15:58
- гость -
Лошади, кабаны, сани и отсутствие телефона в кармане. Эта история точно в наши времена случилась, а не в прошлом веке?
----------------
А там связь-то есть, чтобы телефон с собой таскать?

4.03.2021 16:18
- гость -

А разве путен не везде сотовую связь сделал? Как-то странно и министерство связи, и цифрового развития есть, а подохнуть можно как в 19 веке.

4.03.2021 16:27
- гость -

Какой молодец: то что нас не убивает, делает нас сильнее. Выздоравления ему, будет рассказывать об интересном опыте внукам.

4.03.2021 16:32
гость

Выздоравливай ,здоровья и долголетия и конечно бодрости духа.

4.03.2021 16:50
- гость -

там связь , около вышки, за гору завернул, все привет

конь казел, мог бы хозяина не бросать, гад

4.03.2021 17:15
- гость -

конь казел, мог бы хозяина не бросать, гад

А может пострадавший обижал коня, вот Юлий и отомстил..
Может и не было никакого кабана?

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