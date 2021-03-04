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38-летний единоросс возглавил Госсобрание Республики Алтай

, ИА "Амител"
Кандидатуру Артура Кохоева поддержали 33 депутата
Артур Кохоев / Фото: altai-republic.ru

Артур Кохоев / Фото: altai-republic.ru

Глава комитета по экономической, финансовой и налоговой политике Госсобрания Республики Алтай Артур Кохоев стал председателем республиканского парламента. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Соответствующее решение приняли на очередной сессии Госсобрания 4 марта. Кандидатуру Кохоева, выдвинутого партией "Единая Россия" поддержали 33 депутата.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил нового спикера с избранием и выразил уверенность, что под его руководством отношения законодательной и исполнительной власти будут складываться максимально конструктивно, на благо жителей региона.

Артуру Кохоеву 38 лет. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности "Финансы и кредит". С 2005 года работал экономистом Управления делами правительства Республики Алтай, позднее стал ведущим специалистом ведомства.

Также трудился помощником первого заместителя председателя правительства Республики Алтай, заместителем регионального министра труда. В 2017 году исполнял обязанности зампредседателя правительства республики, а в 2019 году стал депутатом Госсобрания.

Напомним, председатель Госсобрания Владимир Тюлентин скончался на 67-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его похоронили 15 декабря 2020 года в селе Амур Усть-Коксинского района.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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