Выставка картин про Старый мост через Обь открылась в Барнауле

В Алтайском государственном краеведческом музее представили экспозицию, посвященную Старому мосту, который является одним из самых известных транспортных объектов Барнаула.

На выставке "Один день из жизни Старого моста" посетители увидят произведения Юрия Гребенщикова. Художник смог с пиететом передать атмосферу Старого моста, который сейчас закрыт на капремонт. На выставке горожане увидят, как время изменяло облик объекта на протяжении многих лет.

Гребенщиков – представитель молодого поколения алтайских живописцев. Его работы, представленные на выставке, написаны в уникальной технике – карандашом или ручкой с добавлением темперных красок, акварели или коллажа.

Открытие выставки состоялось 4 марта. Экспозиция будет работать до 25 апреля.