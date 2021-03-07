Туркластер убьет природу. Жительница Республики Алтай обратилась к Михаилу Мишустину

Жительница Республики Алтай обратилась к Михаилу Мишустину после его слов о том, что регионе планируют создавать туркластер. Видеозапись распространяют в социальных сетях.

"Были озвучены перспективы, которые видит Мишустин для Республики Алтай. Это, по его словам, крупные туристические кластеры. Сейчас мы находимся на Уруктойском мосту в Чемальском районе. Здесь очень красиво, и красиво тем, что первозданная природа. А то, что собираются сделать туристические кластеры, с огромными территориями, бутиками и горнолыжными комплексами, на мой взгляд, это уничтожение природы", — говорит автор видео.

В комментариях под постом пользователи поделились на тех, кто поддержал ее высказывание и тех, кто выступает за создание отелей.

Ранее Мишустин заявил, что у Алтайского края и Республики Алтай огромный туристический потенциал, однако инфраструктура пока недостаточна.