Потенциал большой, инфраструктура недостаточна. Мишустин оценил туризм на Алтае

У Алтайского края и Республики Алтай огромный туристический потенциал, однако инфраструктура пока недостаточна, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей встречи с представителями турбизнеса в Горно-Алтайске. Темой совещания стало развитие туризма в двух регионах, сообщает пресс-служба краевого правительства в среду, 3 марта.

"Михаил Мишустин отметил огромный туристический потенциал двух Алтаев – Белокурихи, Бирюзовой Катуни, Денисовой пещеры, Телецкого озера, но подчеркнул, что инфраструктура пока недостаточна. Именно поэтому по поручению президента готовится проект ее развития", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во встрече от Алтайского края участвуют губернатор Виктор Томенко, президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич, начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых и главы крупнейших турбизнесов региона.

На совещании представят новые туристические проекты Алтайского края. Так, гендиректор холдинга "Курорт Белокуриха" Константин Ежов расскажет о создании курорта "Белокуриха горная", а исполнительный директор компании "Новые вершины" Кирилл Светличный доложит о проекте горнолыжного комплекса "Бирюзовая Катунь".

Днем ранее Михаил Мишустин с официальным визитом посетил Барнаул. Премьера сводили на экскурсию в школу № 53, где он поел гречку с котлетой (об этом уже пошутил Иван Ургант) и пообщался с педагогами.

Также глава кабмина побывал на АЗПИ. Там он встретился с алтайскими промышленниками. После этого у председателя правительства прошли закрытые для журналистов переговоры с губернатором Томенко.