Барнаульской семье дали трехкомнатную квартиру по требованию прокуратуры

Житель Барнаула семь лет прожил с женой и сыном в доме, который признали аварийным и подлежащим сносу. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Соответствующий вердикт зданию вынесли специалисты в 2013 году, а крайний срок переселения закончился 12 августа 2015 года.
В связи с тем, что никаких мер по предоставлению альтернативного благоустроенного жилого помещения принято не было, в дело вмешалась прокуратура краевой столицы.
Ведомство обратилось в суд с иском против городского комитета ЖКХ. Суд признал законность требований о немедленном переселении.
После этого семье передали благоустроенное жилье. Им предоставили по договору социального найма трехкомнатную квартиру площадью более 60 квадратных метров.
Комментарии
Житель Барнаула семь лет прожил с женой и сыном в доме, который признали аварийным и подлежащим сносу
А квартира была, наверное, не приватизирована? Они ее снимали у муниципалитета по договору социального найма? А если бы была приватизирована, ничего бы не дали?
Ведомство обратилось в суд с иском против городского комитета ЖКХ
Приятная новость. Плюс городской прокуратуре