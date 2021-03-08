Барнаульской семье дали трехкомнатную квартиру по требованию прокуратуры

Житель Барнаула семь лет прожил с женой и сыном в доме, который признали аварийным и подлежащим сносу. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Соответствующий вердикт зданию вынесли специалисты в 2013 году, а крайний срок переселения закончился 12 августа 2015 года.

В связи с тем, что никаких мер по предоставлению альтернативного благоустроенного жилого помещения принято не было, в дело вмешалась прокуратура краевой столицы.

Ведомство обратилось в суд с иском против городского комитета ЖКХ. Суд признал законность требований о немедленном переселении.

После этого семье передали благоустроенное жилье. Им предоставили по договору социального найма трехкомнатную квартиру площадью более 60 квадратных метров.