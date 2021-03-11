Семь услуг Пенсионного фонда России в Барнауле передадут МФЦ

C 1 июня 2021 года в Алтайском крае реализуют пилотный проект по передаче отдельных государственных услуг Пенсионного фонда в филиалы и офисы МФЦ. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
В МФЦ будут оказывать следующие услуги:
- Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно федеральным законам "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации".
- Выдача справки о размере пенсии и иных выплат.
- Информирование жителей об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.
- Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.
- Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
- Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
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