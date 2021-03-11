Семь услуг Пенсионного фонда России в Барнауле передадут МФЦ

C 1 июня 2021 года в Алтайском крае реализуют пилотный проект по передаче отдельных государственных услуг Пенсионного фонда в филиалы и офисы МФЦ. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В МФЦ будут оказывать следующие услуги: