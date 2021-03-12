БК "Барнаул" стартовал с победы во втором раунде Суперлиги-2

Баскетболисты клуба "Барнаул" выиграли в Тамбове. 11 марта там стартовал второй раунд чемпионата мужской Суперлиги-2. В турнире участвуют пять сильнейших команд по итогам первого этапа. Они сыграют в один круг.

В первом поединке алтайские баскетболисты разгромили "Динамо-МГТУ" из Майкопа со счётом 92:61 (31:18, 20:17, 16:16, 25:10). Сразу шесть игроков "Барнаула" набрали в этом матче больше 10 очков. А самыми меткими у победителей стали Дмитрий Злобин и Артем Лимонов. В их активе по 14 баллов за результативность.

12 марта "Барнаул" сыграет с "Чебоксарскими Ястребами". В субботу, 13 марта, соперником команды Евгения Горева станет победитель регулярного сезона – "Тамбов". ("Барнаул" по итогам первого этапа стал вторым). 14 марта в заключительном поединке алтайские баскетболисты сразятся с магнитогорским "Металлургом".

По итогам турнира определятся пары команд, которые станут соперниками в матчах плей-офф Суперлиги-2.