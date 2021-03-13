Мошенник напугал жительницу Барнаула мошенниками и украл её деньги

Жительница Барнаула 1990 года рождения сообщила в полицию о том, что стала жертвой мошенников. Злоумышленник представился сотрудником банка и сказал девушке, что на её имя взяли кредит.

По словам незнакомца, для того чтобы отменить операцию, "клиентке" необходимо пройти к банкомату и выполнить ряд действий. Девушка сообщила мошеннику все коды и пароли, в результате чего с её счета по частям списалось 100 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину", – рассказали в региональном МВД.