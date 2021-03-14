Баскетболисты "Барнаула" вновь выиграли во втором раунде Суперлиги-2

Баскетболисты клуба "Барнаул" выиграли у лидера. Второй раунд чемпионата мужской Суперлиги-2 продолжается в Тамбове. В турнире участвуют пять сильнейших команд по итогам первого этапа.

В субботу, 13 марта, алтайские баскетболисты взяли верх над "Тамбовом" со счётом 84:77 (25:21, 26:20, 17:20, 16:16). Самым результативным у победителей стал Даниил Синегубов. Он набрал 22 очка.

Ранее, 11 марта, "Барнаул" разгромил "Динамо-МГТУ" из Майкопа – 92:61. А в пятницу, 12 марта, алтайские баскетболисты уступили "Чебоксарским Ястребам" со счётом 68:77. Барнаульцы набрали 40 очков и возглавили турнирную таблицу. Пока что "Тамбов" отстаёт на одно очко, но у команды одна игра в запасе.

В воскресенье, 14 марта, алтайский клуб проведёт заключительный матч второго этапа против магнитогорского "Металлурга". Чтобы сохранить лидерство, "Барнаулу" необходимо обыграть "Магнитку" и рассчитывать на поражения "Тамбова" в матчах против "Динамо-МГТУ" и "Чебоксарских Ястребов".