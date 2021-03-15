Единый оклад хотят ввести для молодых российских учителей

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей по всей России. А также призвала ввести официальный правовой статус молодого педагога: выпускника педагогического вуза в возрасте до 35 лет и с гражданством РФ.
В письме на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко парламентарий рекомендовала для попадающих в эту категорию специалистов установить единый размер заработной платы в размере полутора-двух федеральных МРОТ.
По мнению депутата, нововведение позволит педагогам не гнаться за лучшей жизнью в других регионах и оставаться работать на малой родине. Кроме того, по словам Строковой, подобная практика позволит повысить престиж профессии учителя в обществе, пишет RT.
Ранее стало известно, что Минпросвещения России выступило с предложением уравнять оплату труда учителей во всех регионах страны.
Комментарии
Единый размер установить всем бюджетникам
молодым??? а пожилым?
15.03.2021 12:02
- гость -
лучше всем депутатам и министрам, повысят престиж профессии )
Уравнять зарплаты предложили поднять по всей стране
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Какая-то странная фраза...
Каждому учителю-зарплату министра!!!
Уравнять зарплаты предложили поднять по всей стране
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Какая-то странная фраза...
Так мы же на втором месте по образованию! )))