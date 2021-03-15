Единый оклад хотят ввести для молодых российских учителей

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей по всей России. А также призвала ввести официальный правовой статус молодого педагога: выпускника педагогического вуза в возрасте до 35 лет и с гражданством РФ.

В письме на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко парламентарий рекомендовала для попадающих в эту категорию специалистов установить единый размер заработной платы в размере полутора-двух федеральных МРОТ.

По мнению депутата, нововведение позволит педагогам не гнаться за лучшей жизнью в других регионах и оставаться работать на малой родине. Кроме того, по словам Строковой, подобная практика позволит повысить престиж профессии учителя в обществе, пишет RT.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России выступило с предложением уравнять оплату труда учителей во всех регионах страны.