Опасные методы взыскания. 18 "чёрных" кредиторов разоблачили в Барнауле за год

18 "чёрных" кредиторов разоблачили в Алтайском крае за 2020 год. Мошенники работали под видом микрофинансовых организаций и ломбардов, выдавая деньги под огромные проценты.

Как рассказали amic.ru в барнаульском отделении Банка России, поиском "организаций", которые занимаются незаконной выдачей потребительских займов населению, уже занимаются специалисты правоохранительных и надзорных органов.

В регуляторе отметили, что по закону ставка по потребительским займам, оформленным после 1 января 2020 года, не должна превышать 1% в день. Кроме того, действуют ограничения для начисления платежей при возникновении просрочек, при кредитах на срок до года их сумма не должна превышать долг более чем в 1,5 раза.

Как пояснил заместитель управляющего барнаульского отделения Банка России Игорь Князев, обращаясь к нелегальным кредиторам человек рискует сильно переплатить и столкнуться с "опасными методами взыскания долга".

Отмечается, что по всей Сибири за 2020 год выявили свыше 200 нелегальных кредиторов, а по России их число превысило 1,5 тысячи.