24 педагога вышли в финал конкурса "Учитель года Алтая – 2021"

В Барнауле стартует финальный очный тур конкурса "Учитель года Алтая – 2021", в котором участвуют 24 педагога. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В ходе финальных испытаний педагоги выполнят задания "Учебное занятие", "Учитель – воспитатель", "Публичное выступление" (номинация "Педагогический дебют"), "Учитель – мастер", "Миссия учителя", – говорится в сообщении.

Основные испытания пройдут на территории Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова, гимназии № 42 и школы № 53. Члены жюри будут оценивать конкурсантов удалённо.

Церемония торжественного закрытия пройдёт 18 марта в концертном зале "Сибирь".