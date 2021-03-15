"Динамо-Барнаул" обыграло "молодежку" клуба РПЛ

Футболисты барнаульского "Динамо" выиграли в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба алтайского клуба, в Крымске команда готовится к возобновлению сезона.

14 марта барнаульские футболисты в первом контрольном матче выиграли у "молодёжки" подмосковных "Химок" со счётом 3:1. Дважды у победителей отличился Владимир Завьялов. Ещё один мяч отправил в собственные ворота игрок подмосковной команды.

На сборах в Крымске динамовцы планируют провести ещё четыре контрольные встречи против ижевского "Зенита", курского "Авангарда", новомосковского клуба "Химик-Арсенал" и студенческой команды "Виста" из Геленджика.

Напомним, на зимний перерыв в первенстве ПФЛ динамовцы ушли, занимая 8 место в группе 4. Первый матч весенней части турнира барнаульцы проведут 7 апреля на выезде против "Лады" из Димитровграда.