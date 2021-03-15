Алтайскую фирму оштрафовали почти на 1 млн за организацию незаконных туров на Белуху

В Республике Алтай ООО "Высотник" привлекли к ответственности за организацию незаконных подъёмов на Белуху. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

В июле 2020 года сотрудники погрануправления зафиксировали факты нарушения государственной границы двумя туристическими группами, следующими от ООО "Высотник". За это нарушение на туроператора наложили штраф в размере 1 млн рублей.

Фирма обжаловала действия Пограничного управления в Арбитражном суде Республики Алтай, а затем – в Седьмом арбитражном апелляционном суде. Суды признали наложение штрафа законным, но уменьшили его размер до 800 тысяч рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Республику Алтай пообещал решить с казахстанской стороной вопрос с восхождениями на Белуху. Напомним, большинство маршрутов проложено так, что туристам приходится пересекать госграницу, поскольку перевал Большое Берельское Седло находится на территории Казахстана.