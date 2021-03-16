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И ты, брутто? Какая реформа ждёт транспорт Барнаула и как после этого мы будем ездить

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Систему "брутто-контрактов" разработали в Германии в 60-е годы. Спустя полвека её хотят внедрить на Алтае. Рассказываем зачем
Фото: сообщество 'Барнаульский автобус'

Фото: сообщество "Барнаульский автобус"

Мэрия Барнаула анонсировала масштабную транспортную реформу, которая должна завершиться к концу 2022 года. Городские власти планируют за это время перевести весь общественный транспорт Барнаула на "брутто-контракты". Консультантом реформы выступает ВЭБ.РФ, который уже реализовал подобные проекты в Перми, Твери, а теперь присматривается к Сибири. Городские власти рассчитывают, что новая модель наконец-то позволит обновить парк подвижного состава. Рассказываем, что за "брутто-контракты", которые придумали немцы ещё 60 лет назад, и повлияют ли они на барнаульских пассажиров.

Что такое "брутто-контракты"?

"Брутто-контракт" – изобретение немцев, которые внедрили данную схему работы общественного транспорта в городах ФРГ ещё в конце 60-х годов прошлого века. По мнению разработчиков, жителя города не должно интересовать, кто его возит: частный перевозчик или муниципальный. Купив билет, пассажир мог в течение 40-60 минут делать бесплатные пересадки с одного транспорта на другой. Причём опять же не важно: частного или муниципального перевозчика. Тогда – полвека назад – "брутто-контракты" произвели революцию в общественном транспорте ФРГ. Многие немцы стали более мобильными (особенно при одновременном внедрении "выделенок") и массово пересели на автобусы.

Главной особенностью "брутто-контракта" является то, что плату перевозчик получит за километр пробега, независимо от пассажиропотока. То есть чтобы внедрить эту технологию в Барнауле, мэрия через аукционы должна купить у перевозчиков определённое количество "нормочасов" или "нормокилометров". Проводить торги на право перевозок и утверждать количество авточасов на каждом маршруте будет специальная муниципальная компания. В её же ведении – создание и ликвидация маршрутов, и, самое главное, – контроль над всеми денежными потоками.

И что же хорошего в этой схеме?

Эксперты утверждают, что это абсолютно прозрачная система работы общественного транспорта, при которой деньги от пассажиров возвращаются в бюджет. При хорошем пассажиропотоке администрация Барнаула потенциально сможет даже зарабатывать на "брутто-контрактах" и потом инвестировать прибыль на обновление подвижного состава. Для этого в мэрии создадут организатора перевозок, который будет собирать у себя всю выручку от продажи билетов и субсидию из городского бюджета. Выручка попадает в общую кассу.

Подобная схема уже работает в сфере обращения с ТКО. Региональный оператор выставляет на торги объёмы мусора, которые в соответствии с территориальной схемой должен вывезти перевозчик, и платит за них определённую сумму. Деньги в виде платы за вывоз отходов потом собирают с жителей.

Как пояснили amic.ru в мэрии Барнаула, такой способ заключения контрактов обеспечивает перевозку граждан точно в соответствии с установленным маршрутом и графиком и устраняет даже теоретическую возможность "гонок за пассажирами", которые существуют сейчас между перевозчиками и являются одной из причин ДТП с участием общественного транспорта. Перевозчики же, уверены в администрации краевой столицы, в первую очередь будут отвечать за качественное выполнение транспортного контракта и исходя из соответствия требованиям контракта получать оплату за свои услуги из бюджета.

Что "брутто-контракты" дадут общественному транспорту Барнаула?

В мэрии ожидают, что такая схема работы позволит вывести из кризиса общественный транспорт Барнаула, навести порядок в этой сфере и даже покупать в лизинг новые автобусы. Напомним, изношенность автобусов и трамваев в городе достигла 98%. И при этом два года подряд столица края не может попасть в федеральную программу Минтранса по обновлению подвижного состава. Поэтому сейчас в мэрии возлагают большие надежды на "брутто-контракты".

Отметим, что по данной системе уже много лет работает общественный транспорт Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов страны.

Когда заработает новая система контрактов?

К 2023 году. Внедрять её планируют в несколько этапов. Для начала мэрии нужно провести анализ пассажиропотока и разработать оптимальную систему схему организации транспортного обслуживания населения. На втором этапе проведут конкурс на определение подрядчиков, которые будут обслуживать маршрутную сеть города.

Для новой системы нужны дополнительные деньги?

Да. Для перехода на систему город должен обладать бюджетными резервами. Например, в Архангельске и Перми, где уже работают по "брутто-контрактам", в первый месяц мэрия заплатила перевозчикам по 950 миллионов рублей.

В администрации Барнаула amic.ru не уточнили, где будут брать деньги на заключение контрактов. Отметили лишь, что точная сумма, которая понадобится на внедрение новой схемы, станет известна только после проведения научно-исследовательской работы по оптимизации маршрутной сети.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

16.03.2021 07:23
- гость -

Немцы одно, русские другое.

16.03.2021 07:25
- гость -

Например, в Архангельске и Перми, где уже работают по "брутто-контрактам", в первый месяц мэрия заплатила перевозчикам по 950 миллионов рублей.
-------------

Дураки распиливающие деньги да и только. Лучше бы дали беспроцентный кредит перевозчикам на закупку новых автобусов.

16.03.2021 07:31
- гость -

а как мэрия собралась выручку себе собирать? будут билеты в киосках продавать?

16.03.2021 07:41
- гость -

Ну наконец-то! Соскучился по пустым автобусам проезжающим мимо остановок где стоят люди.

16.03.2021 08:08
Гость

Судя по объёму работ,необходимых для внедрения,никаких "брутт" у нас не будет. Только звон и распил денег за "изучение,анализ,и пр."

16.03.2021 08:29
- гость -

Ясно одно - проезд подорожает в 2023 году до 100р.

16.03.2021 08:31
Виктор

Может быть, теперь и у нас появятся билеты, которые будут действовать 1,5 часа независимо от того сколько пересадок ты сделал?

16.03.2021 08:42
гость

16.03.2021 08:31 Виктор
Для постоянных пользователей куда важнее билеты, которые действуют месяц и более. Проездные то есть.
Но нет, не появятся в обозримом будущем. Потому что это просто пиар.

16.03.2021 08:46
- гость -

ТКО бы уж лучше не упоминали. Провалилась реформа с треском

16.03.2021 09:17
- гость -

Русская поговорка: "Что русскому здорово - то немцу смерть". И наоборот.

16.03.2021 09:18
- гость -

Не знаю как там это сработало в Германиях, а у нас сработает как всегда через...опу, рашен-традишен, карма короче.

16.03.2021 09:30
могиканин

частник в ГДР? а вы ничего не путаете?

16.03.2021 09:34
Чучмек

16.03.2021 07:25
- гость -

Лучше кому? Карманным перевозчикам, крышуемым администрацией? Так-то давно пора заканчивать с этим беспределом.

16.03.2021 09:18
- гость -

А вот с этим соглашусь. Не доросли ещё в Барнауле ни администрация, ни перевозчики до того, чтобы начать работать честно. Не приучены. Ипатьевский метод, конечно, решит проблему, но не скоро...

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