"Спутник V" защищает от британского штамма COVID-19

Отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" прекрасно нейтрализует британский штамм COVID-19. Об этом на брифинге рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"На сегодняшний день экспериментально проверено в том числе и в лабораториях нашего института, что "Спутник V", сыворотка, полученная от вакцинированных "Спутником V", прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19", — цитирует ученого РИА Новости.

Гинцбург добавил, что специалисты также изучают степень защиты вакцины и от других штаммов. По его словам, результаты об этом могут появиться уже через неделю.

За последние сутки в России зарегистрировали 9 393 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,4 млн человек, 92,9 тысячи пациентов скончались.