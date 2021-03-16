В России выявили ещё девять тысяч случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9 393 – до 4 409 438 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1533 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+916) и Московской области (+565). Алтайский край (+115) на 16 марта занимает 20-ю строчку списка.

Выздоровели за весь период 4 014 220 человек, в том числе 10 644 – за последние сутки.

Скончались ещё 443 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 92 937 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 115,7 млн лабораторных исследований на коронавирус. 214 тысяч тестов сделали за последние сутки.