Жительница Барнаула простила мужа за пытку утюгом до потери сознания

Мировой судья Ленинского района Барнаула вынес постановление о прекращении уголовного дела против 46-летнего местного жителя, который в пьяном состоянии жестоко избил возлюбленную. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что барнаулец наносил удары кулаками по голове и телу сожительницы, душил ее и угрожал убийством. Затем он схватил раскаленный утюг и не меньше трех раз приставил его к животу женщины, от чего она потеряла сознание.

"Своими умышленными действиями обвиняемый причинил женщине многочисленные кровоподтеки на голове, лице, грудной клетке, спине и конечностях, не причинившие вред здоровью, а также термический ожог мягких тканей передней брюшной стенки 1-2 степени общей площадью 2,5% поверхности тела с признаками инфицирования, причинивший легкий вред здоровью", — уточнили в ведомстве.

Несмотря на это потерпевшая простила возлюбленного. В его оправдание она заявила, что он "прижег утюгом и себя". В связи с примирением сторон уголовное преследование подсудимого прекращено.