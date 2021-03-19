Соцсети: обвиняемого в убийстве 30-летней давности студента АГИК отпустили

Бывшего студента АГИК, которого подозревали в убийстве женщины-охранника в стенах вуза в 1993 году, отпустили на свободу в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Как рассказала родственница убитой женщины, жертве нанесли не менее 18 ударов ножом, сообщает "Инцидент Барнаул". Обвиняемого задержали на месте преступления и по решению суда назначили лишь два года принудительного лечения. По мнению родственницы, это произошло благодаря состоятельным родителям убийцы.

Через полгода обвиняемый сбежал и скрывался, а в 1995 году он нанёс тяжкие телесные повреждения своей сожительнице, за что его отправили в колонию. После освобождения бывший студент прятался от суда по делу об убийстве в АГИК.

Постановление об освобождении от преследования в законную силу пока не вступило, и родственники собираются его обжаловать. По их мнению, течение срока давности должно было приостановиться в связи с тем, что обвиняемый уклонялся от следствия.

Напомним, что 15 марта Следственный комитет Алтайского края завершил расследование уголовного дела почти 30-летней давности. Сотрудникам ведомства удалось раскрыть убийство сторожа отдела вневедомственной охраны милиции, совершённое в июне 1993 года.

По версии следователей, 61-летняя сотрудница охраняла корпус Алтайского государственного института культуры. Вечером сторож заметила в здании пьяного студента – уроженца Новосибирска, – который и убил её.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от правоохранителей, его объявили в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение установили. Бывший студент своей вины не признал, однако следователям удалось собрать достаточно доказательств.