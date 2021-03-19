Франк: зарплата на крупных и средних предприятиях Барнаула превысила 40 тысяч рублей

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Барнаула превысила 40 тысяч рублей. Как заявил мэр Вячеслав Франк во время отчёта о деятельности за 2020 год, темпы роста составили 107,5%.

"В абсолютном выражении мы по-прежнему отстаём от столичных городов Сибирского федерального округа. Также сохраняется диспропорция в оплате труда – 64% горожан получают зарплату ниже средней по городу, 26% – выше общегородской", – сказал градоначальник.

На контроле также находится повышение зарплат бюджетников. Как отметил Франк, благодаря финансовой поддержке из краевого бюджета удалось достичь прироста оплаты труда педагогов и работников учреждений культуры больше, чем в среднем по экономике города.

Также актуальным остаётся вопрос легализации трудовых отношений. Городская рабочая группа по регулированию выплаты зарплаты за год устранила нарушения по оплате труда в отношении более двух тысяч работников. Также администрация контролирует и проблему задолженности по зарплате, которая увеличилась в городе на 300 тысяч рублей и в конце 2020 года достигла почти 3 млн рублей.