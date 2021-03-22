В барнаульском "Газпроме" подвели первые итоги участия в нацпроекте

На предприятии "Газпром газораспределение Барнаул" подвели промежуточные итоги участия в национальном проекте "Производительность труда". На встрече присутствовал коллектив барнаульского участка.

Советник по связям с общественностью и СМИ, руководитель проектного офиса Виктория Черепанова презентовала промежуточные результаты проекта и обозначила целевые ориентиры на следующий цикл внедрения улучшений. А заместитель директора по экономике и финансам Алексей Алексеенко отметил результаты работы по проекту и наградил ценными подарками активных участников рабочей группы.

Ранее при анализе пилотного потока "Оптимизация процесса технического обслуживания внутридомового газового оборудования" рабочая группа выявила 25 проблем и разработала план-график мероприятий по их устранению.

В следующий период предстоит работа команды проекта по снижению времени протекания процесса с 231 до 154 минут, росту выработки с 32 до 48 штук на человека в месяц, а также составлению плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.