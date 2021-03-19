В алтайской полиции меняется руководство

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майор Павла Гаврилина, который руководил МВД по Республике Алтай, на аналогичную должность УМВД Пензенской области.

Гаврилин возвращается на малую родину: он родился в Пензе. В органах работает с 1993 года. Министром внутренних дел по Республике Алтай его назначили в октябре 2016 года, напоминают "Новости Горного Алтая".

Кто возглавит республиканское МВД, пока неизвестно. Например, портал "Остров свободы" сообщает, что пост министра займёт начальник управления по контролю за оборотом наркотиков по Волгоградской области Александр Соловьёв.