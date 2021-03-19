В алтайской полиции меняется руководство

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майор Павла Гаврилина, который руководил МВД по Республике Алтай, на аналогичную должность УМВД Пензенской области.
Гаврилин возвращается на малую родину: он родился в Пензе. В органах работает с 1993 года. Министром внутренних дел по Республике Алтай его назначили в октябре 2016 года, напоминают "Новости Горного Алтая".
Кто возглавит республиканское МВД, пока неизвестно. Например, портал "Остров свободы" сообщает, что пост министра займёт начальник управления по контролю за оборотом наркотиков по Волгоградской области Александр Соловьёв.
Комментарии
Удачи. Отличный парень,
19.03.2021 15:02
- гость -
Удачи. Отличный парень,
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"Отличный парень"- не профессия.
Пришлите нам нового, который уровень преступности реально снизит.
Какие они все худюшшые от непосильного труда
Господа журналисты когда начнете понятным языком писать, республика Алтай и Алтайский край это два разных субъекта РФ .По вашему Алтайский край тогда как называться будет, у вас Алтай используется везде, хотя к одному из регионов данное значение не имеет.