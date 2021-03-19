Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай

Два случая смерти пациентов с COVID-19 подтвердили в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб, 62-летний житель Горно-Алтайска и 66-летняя жительница Майминского района скончались ещё в феврале, но связь с COVID-19 патологоанатомы подтвердили только сейчас.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 218 летальных исходов у пациентов с COVID-19, в том числе 198 – от самой инфекции, 20 – по иным причинам.

Также в регионе выявили 20 новых случаев заражения. Диагноз подтвердился у восьми жителей Горно-Алтайска, четырёх жителей Кош-Агачского района, трёх жителей Майминского района, двух жителей Усть-Канского района, жителя Онгудайского района, жителя Турочакского района и жителя Усть-Коксинского района.

Всего в Горном Алтае насчитывается 16 533 случая заболевания. Выздоровели 16 205 человек, из которых четверо – за последние сутки.