Барнаул попал в список городов с самой большой наценкой на дизайнерское жилье

Качественный ремонт квартиры перед продажей может позволить продавцу повысить ее стоимость

04 сентября 2026, 15:15, ИА Амител

Дизайнерский ремонт / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI

Квартиры с дизайнерским ремонтом в Барнауле предлагаются в среднем на 44% дороже, чем жилье с косметическим ремонтом. Об этом сообщает "Циан", изучивший рынок вторичного жилья в 38 крупнейших городах России, а также в Московской и Ленинградской областях.

"В Барнауле средняя цена квадратного метра в августе 2026 года за квартиру с косметическим ремонтом — 129 тыс. рублей, с евроремонтом — 147 тыс. рублей, с дизайнерским — 186 тыс. рублей", — выяснили аналитики.

Таким образом, наценка за евроремонт (к цене квадратного метра в жилье с "косметикой") составляет 14%, а наценка за дизайнерский ремонт (к цене квадратного метра за жилье с "косметикой") — 44%.

Список городов с самой большой наценкой на дизайнерское жилье / ЦИАН

Как пояснила ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская, качественный ремонт квартиры перед продажей, с одной стороны, может позволить продавцу повысить ее стоимость, но с другой — может ограничить круг потенциальных покупателей.

"У всех разное представление о прекрасном, и даже самый выигрышный, по мнению продавца, дизайн может оттолкнуть покупателя, который в итоге выберет базовую "косметику", чтобы потом на сэкономленные деньги сделать ремонт по своему вкусу".

В среднем по России



Косметический ремонт является базовым — в такие квартиры при желании можно заселиться сразу после покупки. Расценки минимальны: в августе 2026 года "квадрат" в них стоил в среднем 117 тыс. рублей по крупным городам.



Евроремонт повышает цену квадратного метра в среднем на 21% (по сравнению с базовым косметическим) — до 166 тыс. рублей.



Средняя цена квадратного метра в квартирах с дизайнерским ремонтом (201 тыс. рублей) на 22% выше, чем в квартирах с евроремонтом и на 47% выше, чем в лотах с "косметикой".За год цена квадратного метра в квартирах с косметическим и евроремонтом выросла в среднем на 11%, а в квартирах с дизайнерским ремонтом — на 9%.

Аналитики также выяснили, что разрыв в стоимости между квартирами с разным типом ремонта сократился. Если сейчас лоты с дизайнерским ремонтом на 47% дороже, чем с косметическим, то год назад этот показатель составлял 50%.