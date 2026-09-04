Барнаул попал в список городов с самой большой наценкой на дизайнерское жилье
Качественный ремонт квартиры перед продажей может позволить продавцу повысить ее стоимость
04 сентября 2026, 15:15, ИА Амител
Квартиры с дизайнерским ремонтом в Барнауле предлагаются в среднем на 44% дороже, чем жилье с косметическим ремонтом. Об этом сообщает "Циан", изучивший рынок вторичного жилья в 38 крупнейших городах России, а также в Московской и Ленинградской областях.
"В Барнауле средняя цена квадратного метра в августе 2026 года за квартиру с косметическим ремонтом — 129 тыс. рублей, с евроремонтом — 147 тыс. рублей, с дизайнерским — 186 тыс. рублей", — выяснили аналитики.
Таким образом, наценка за евроремонт (к цене квадратного метра в жилье с "косметикой") составляет 14%, а наценка за дизайнерский ремонт (к цене квадратного метра за жилье с "косметикой") — 44%.
Как пояснила ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская, качественный ремонт квартиры перед продажей, с одной стороны, может позволить продавцу повысить ее стоимость, но с другой — может ограничить круг потенциальных покупателей.
"У всех разное представление о прекрасном, и даже самый выигрышный, по мнению продавца, дизайн может оттолкнуть покупателя, который в итоге выберет базовую "косметику", чтобы потом на сэкономленные деньги сделать ремонт по своему вкусу".
В среднем по России
Косметический ремонт является базовым — в такие квартиры при желании можно заселиться сразу после покупки. Расценки минимальны: в августе 2026 года "квадрат" в них стоил в среднем 117 тыс. рублей по крупным городам.
Евроремонт повышает цену квадратного метра в среднем на 21% (по сравнению с базовым косметическим) — до 166 тыс. рублей.
Средняя цена квадратного метра в квартирах с дизайнерским ремонтом (201 тыс. рублей) на 22% выше, чем в квартирах с евроремонтом и на 47% выше, чем в лотах с "косметикой".За год цена квадратного метра в квартирах с косметическим и евроремонтом выросла в среднем на 11%, а в квартирах с дизайнерским ремонтом — на 9%.
Аналитики также выяснили, что разрыв в стоимости между квартирами с разным типом ремонта сократился. Если сейчас лоты с дизайнерским ремонтом на 47% дороже, чем с косметическим, то год назад этот показатель составлял 50%.
15:46:46 04-09-2026
Едва ли меня "дизайнерский" емонт в СФО заинтересовал.
в Р,Ф, думаю, что был бы счастлив в СПб.
Помню в детстве с мамой, по ее работе, летали в Кисловодск - запомнил, что там мне очень понравилось.
Если не РФ, то, наверное, Хорватия или Черногория.
Но точно не США.
08:10:33 05-09-2026
Трагати (15:46:46 04-09-2026) Если не РФ, то, наверное, Хорватия или Черногория.
Но точно не США. ...
ога, зелен виноград, да
16:08:47 04-09-2026
Да, я помню, нам расписывал продавец, какие у него дорогие итальянские двери (уже пошорканные), какая дорогая плитка (со следами плесени в межплиточных швах) и т.д. Вензеля везде, позолота. Почему продавцы не понимают, что не все в восторге от их дизайна, тем более уже не первой свежести? Приятнее купить квартиру без всего этого, но с ровными стенами и сделать ремонт по своему вкусу.
16:12:02 04-09-2026
Сибирь - суровый край - дизайнеров и всяких кутюрье у нас мало, вот и наценка большая
18:40:49 04-09-2026
Ю (16:12:02 04-09-2026) Сибирь - суровый край - дизайнеров и всяких кутюрье у нас ма... у нас их штампуют пачками и вузы и курсы
21:04:26 04-09-2026
Ю (16:12:02 04-09-2026) Сибирь - суровый край - дизайнеров и всяких кутюрье у нас ма... Дизайнеров у нас пруд пруди, Есть всякие, на любой вкус)))
18:41:40 04-09-2026
Холодно и никакой дизайн не спасёт.