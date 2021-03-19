Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Химках

В жилом девятиэтажном доме в Химках прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

"19 марта в 10:24 поступило сообщение о хлопке в городском округе Химки, улица Зелёная, дом 16. По прибытии первого подразделения в 10:35 было установлено, что произошёл хлопок неизвестного происхождения. В результате произошло обрушение межкомнатных перегородок", – рассказали в ГУ МЧС Подмосковья.

По предварительным данным, загорелись пять квартир и обрушились перегородки. Очевидцы сообщили о том, что обвалились также часть балконов.

По информации спасателей, под завалами могут находиться два человека.

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