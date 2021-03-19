Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Химках

В жилом девятиэтажном доме в Химках прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
"19 марта в 10:24 поступило сообщение о хлопке в городском округе Химки, улица Зелёная, дом 16. По прибытии первого подразделения в 10:35 было установлено, что произошёл хлопок неизвестного происхождения. В результате произошло обрушение межкомнатных перегородок", – рассказали в ГУ МЧС Подмосковья.
По предварительным данным, загорелись пять квартир и обрушились перегородки. Очевидцы сообщили о том, что обвалились также часть балконов.
По информации спасателей, под завалами могут находиться два человека.
Ранее сообщалось, что в здании супермаркета "Магнит" во Владикавказе прогремел мощный взрыв. Постройку разрушило до основания.
Комментарии
точно взрыв? может хлопок?
Кто придумал употреблять слово "хлопок" в таком контексте? Лет 10 назад ещё не было...