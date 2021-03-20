В Барнауле задержали серийного вора-карманника

В Барнауле задержали местного жителя по подозрению в серии карманных краж в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"В одном из таких случаев задержанный, воспользовавшись удобным моментом, когда потерпевшая отвлеклась, незаметно похитил из ее сумки кошелек, в котором находились 7 450 рублей, а также банковские карты", — уточнили в ведомстве.

Правда, скрыться с краденными деньгами 45-летнему мужчине не удалось – его задержали на месте преступления.

Против него возбудили уголовное дело по статье "кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем".

По данным правоохранителей, барнаулец причастен к нескольким подобным хищениям. Общая сумма похищенных денег превысила 20 тысяч рублей, подсчитали в полиции.