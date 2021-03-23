В Барнауле очищают русло Пивоварки, чтобы избежать подтопления домов

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Русло реки Пивоварки в Барнауле расчищают от снега и наледи, чтобы избежать подтопления домовладений по улицам Аэродромная и Проездная. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ход работ проконтролировали начальник управления по ГО ЧС города Владимир Драчёв и глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев. Ситуация находится на контроле властей.

Отмечается, что в настоящее время подтопленных домов и территорий нет.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула опасаются разлива Пивоварки. По словам горожан, из-за ледяного затора уровень воды поднимается, заливая окружающее пространство, в том числе и территорию, на которой расположены близлежащие домовладения.

Самостоятельно очистить русло люди не смогли и обратились за помощью в администрацию Железнодорожного района.