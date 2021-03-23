Работающих девушек Барнаула приглашают на крутой конкурс красоты

Кастинг международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2021" пройдёт в Барнауле 9 апреля. К участию приглашаются офисные сотрудницы местных компаний. Главный приз – 2 миллиона рублей.

Как сообщают организаторы, принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Чтобы стать участницей кастинга в Барнауле, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты "Мисс Офис" до 8 апреля до 12:00. Участие бесплатное!

Победительницы получат возможность представить Барнаул в полуфинале конкурса и выиграть 2 миллиона рублей, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора и учредителя конкурса – компании "Комус".

В этом году по итогам 50 кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где жюри выберет одну победительницу.

"Мисс Офис" – это международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, где члены жюри оценивают не только внешний вид участниц, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию.