Российским учителям предложили платить минимум 25 тыс. рублей в месяц

Депутаты партии КПРФ в Госдуме предложили установить базовый оклад учителей на уровне не менее двух общероссийских МРОТ . Об этом рассказал зампред Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин.

"Мы предлагаем базовые оклады установить не менее двух минимальных размеров оплаты труда не по региону, а по РФ. Средние ставки оплаты труда за 18 часов, подчеркиваю, должны быть не ниже не только средней заработной платы по региону, но и средней по стране", — цитирует Смолина "ДумаТВ".

Также представители фракции предложили распространить на учителей социальные гарантии государственных чиновников. В том числе. восстановить для них возможность досрочного выхода на пенсию.

Напомним, в этом году МРОТ в России должен составить 12,7 тыс. рублей.

Ранее Минпросвещения России выступило с предложением уравнять оплату труда учителей во всех регионах страны.